Мир 04 февраля 2023, 16:01 Участникам саммита ЕС — Украина предрекли разочарование в спецоперации Захарова: участники саммита по Украине будут разочарованы, Россия достигнет целей СВО РИА «Новости»

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Участников саммита Евросоюз — Украина ожидает разочарование, потому что Россия достигнет поставленных целей в ходе спецоперации. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

«Цели и задачи специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине будут в полной мере достигнуты. Всех участников киевской сходки 3 февраля ждет жестокое разочарование», — сказала она.

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По ее словам, усилия Запада тщетны. Элитам придется отвечать и перед собственным населением, чьи средства идут на финансирование затеянной западными странами «кровавой геополитической игры до последнего украинца».

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Саммит ЕС — Украина прошел 3 февраля в Киеве. По его итогам европейские послы обещали киевскому режиму продолжение поддержки. Также лидеры Европы отметили, что будут и дальше вводить санкции против России. Глава Еврокомиссии заверила, что для режима Зеленского нет никаких жестких сроков относительно вступления в ЕС.

Захарова говорила о том, что страны Евросоюза ради обслуживания интересов Соединенных Штатов и желания сломить Россию стали поддерживать украинских неонацистов.