Смерть гражданского населения Бучи наступила не от огнестрельных ранений, а от артиллерийских снарядов, которые находятся на вооружении украинских войск. Такая информация появилась в ряде западных СМИ, которые признали свою ошибку. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Он подчеркнул, что изначально вся информация полностью искажалась и подавалась западными медиа таким образом, чтобы обвинить российских военных в гибели жителей Бучи. При этом журналисты старательно игнорировали все объективные факты и свидетельства, ради раскручивания откровенных фейков.

«Под давлением фактов в итоге даже западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители Бучи погибли не от огнестрельных ранений, как утверждалось Украиной, а от артиллерийских снарядов устаревшего типа, которые использовались ВСУ при бомбежке этого города», — привел его заявление ТАСС.

Постпред России в ООН подчеркнул, что сейчас появилась новая ложная информация, цель которой — заставить забыть об ответственности ВСУ за провокации в Буче и Краматорске, о которых теперь даже не вспоминают.

Сообщения о гибели жителей Бучи появились в западных и украинских СМИ в начале апреля, когда российские войска уже несколько дней как покинули город. Вместо них туда прибыли сотрудники Службы безопасности Украины в сопровождении журналистов.

Министерство обороны России напомнило, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук записал видеообращение для жителей, что российских военных в городе нет. При этом он не говорил о погибших гражданских.

Уже после провокации в Буче украинские военные выпустили ракету «Точка-У» по вокзалу в Краматорске. Снаряд удалось сбить, обломки упали на мирных жителей, которые готовились к эвакуации. Власти Киева поспешили заявить, что за обстрелом стоит российская армия, которая использовала «Искандеры», но авторы заявления не учли незначительный объем разрушений, который не мог остаться после использования российской ракеты.