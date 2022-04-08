Украина хотела сделать из Краматорска вторую Бучу: фото последствий удара

ВСУ открыли огонь по вокзалу в Краматорске во время эвакуации. Украинская сторона оперативно, как и в случае с Бучей, переложила вину на Вооруженные силы (ВС) РФ. О случившемся рассказали в Telegram-канале штаба теробороны ДНР. Также ведомство поделилось кадрами с места трагедии.

Местные жители сообщили, что жертвами обстрела уже стали 30 человек, еще несколько получили ранения.

Украинская сторона оперативно заявила о том, что в произошедшем виноваты ВС России. Они сообщили, что российская армия нанесла ракетный удар по вокзалу. Попытки обвинить ВС РФ в использовании «Искандеров» провалились: текущие разрушения не соответствуют масштабу.

Россия заявила, что причиной трагедии стала сбитая ракета «Точка-У». Она летела с украинской стороны во время эвакуации мирных жителей. Обломки ракеты упали в непосредственной близости с вокзалом.

«Данный устаревший советский ракетный комплекс не состоит на вооружении ДНР, ЛНР и Российской Федерации. Активно используется украинскими боевиками», — напомнили в штабе.