Создать демона. Фейк о расстреле в Буче должен был подставить Россию, но споткнулся о пропаганду

Ужасающие кадры убитых мирных жителей в Буче — очередная провокация Украины, которая ведет против России информационную войну. Неправдоподобность обвинений российских военных в этом преступлении уже не раз доказали. Против украинских фейков работают свидетельства побывавших в Буче, хронология и даже кадры украинской Национальной полиции.

Преступление ВСУ

Даже на кадрах украинской пропаганды тела людей лежат с белыми повязками на рукавах, отметил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Такие повязки носят российские военные, их же повязывают нейтральному мирному населению, чтобы отличить от украинских военных и членов нацбатов.

«ВСУ стреляли по людям, не разбирая, есть у них оружие или нет. Главное, что на них белые повязки, а значит, это враг. Украинские журналисты, откройте глаза. Это не российские войска покрошили мирных жителей Бучи. Это ваши доблестные тербаты», — убежден Коц.

Рядовой российских Вооруженных сил Павел Губарев подтвердил, что во всех населенных пунктах, переходивших под контроль российской армии, мирному населению повязывали белую ткань на рукав в качестве отличительного знака.

«Предполагаю, что произошло следующее. <…> ВСУ начали заходить в города и села и непреднамеренно (а не исключаю, что и специально) открывали огонь по мужчинам с белой повязкой на руках. Происходило это массово. И когда они поняли, что массово убивали мирных, было принято решение выставить это свое преступление как дело рук ВС РФ», — написал Губарев.

Косвенное подтверждение этому есть на видео, которое выложил глава Киевской теробороны Сергей Коротких. Там можно услышать, как один солдат спрашивает, можно ли стрелять по людям без синих повязок — отличительного знака украинских военных. Второй отвечает ему утвердительно. Внимание на ролик обратила журналистка Юлия Витязева в своем Telegram-канале.

Также украинская пропаганда распространяла фейк о том, что российские военные якобы устроили в Буче пыточную. Но на видео, которое использовали в качестве подтверждения, видна белая повязка у одного из убитых.

«Зайдя в Бучу, тербаты хватали людей, затаскивали в подвал, пытали, чтобы выведать информацию, и расстреливали за „сотрудничество“ с войсками РФ. И теперь они выдают убитых ими людей за жертв российской агрессии», — подчеркнул Коц.

Постановочные кадры

Российские военные сообщали о выходе из Бучи еще 30 марта. Сам мэр Бучи рассказывал о выходе российских войск из города 31 марта, о жертвах среди мирного населения он не сообщал. Фото- и видеосвидетельства массового убийства мирных жителей стали появляться только через несколько дней — после зачистки города ВСУ.

Также 3 апреля в украинском Telegram-канале Bucha Live появились видео, снятые местным депутатом — он проехал по городу, чтобы показать обстановку. На четырех видео нет ни одного трупа, лежащего на дороге, обочине или где-либо еще.

То, что российские военные не убивали мирных жителей Бучи, подтверждается и кадрами, показанными по центральному украинскому телевидению. В восьмиминутном ролике Национальной полиции Украины о зачистке Бучи «от оккупантов» на улицах города нет тел убитых.

Украинский Telegram-канал «Резидент» даже сообщал, что в офисе президента Украины произошел скандал из-за этих кадров — видео без трупов на улице выбивается из общей украинской информационной кампании. Народного депутата Антона Геращенко якобы даже назвали провокатором, так как именно по его указанию были сняты видео с зачисткой.

«Арестович считает действия Геращенко сознательной провокацией, ведь видео вызывает много вопросов, почему нет погибших людей на улицах, а мэр города просто рапортует о зачистке», — говорится в публикации.

Демонизировать Россию

Политолог Данила Гуреев подчеркнул в разговоре с «360», что информация о произошедшем в Буче — очередной виток украинских фейков, которые призваны дегуманизировать россиян в сознании Запада и народа Украины.

«Задача Украины сегодня — не победить в вооруженном конфликте, а демонизировать образ России, создать такой образ, при котором Россия будет выглядеть мировым злом», — подчеркнул он.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов добавил, что в целом информационная война для Украины в этом конфликте является первостепенной, а боевые действия ведутся только для обеспечения картинки в новостях, нацеленных на Запад.

«Украине ставит задачу Запад: они должны сформировать некий информационный конструктив, который бы соответствовал определенной направленности, что Россия — зло, опасность, враг человечества, что Россия убивает мирных жителей и все в этом духе. Они подгоняют все свои боевые действия под этот информационный материал», — уверен он.

Политолог Никита Донцов заявил «360», что над созданием фейков явно работают профессиональные фотографы и креативщики.

«Это все распространяется на Запад, вероятно, чтобы создать почву для введения новых санкций, исключения России из каких-то международных процессов. Или для новых поставок оружия, например», — сказал он.

При этом политолог подчеркнул, что процесс создания и распространения фейков, по его мнению, координируется западными странами: нужные кадры поставляют на передовицы иностранных газет точно в срок.

«Не думаю, что Украина может самостоятельно такие процессы организовать. Тем более мы видим, что как только что-то происходит, утренний тираж иностранных газет уже выходит с этой информацией, то есть эти первые полосы бронируются синхронно», — заключил Донцов.