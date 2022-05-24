Запад хочет как можно скорее вывезти зерно с Украины, при этом абсолютно не заботясь о том, что будет происходить в стране после опустошения зернохранилищ. Об этом в ходе брифинга заявил начальник НЦУО РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В подконтрольных Киеву регионах гуманитарная обстановка приближается к критической, отметил Мизинцев, на Украине от недоедания страдают свыше 20% детей в возрасте до пяти лет.

«При этом киевский режим, несмотря на острый дефицит продуктов питания и угрозу продовольственного кризиса, пренебрегая благополучием собственного народа, готов на все в угоду странам коллективного Запада, которые, лицемерно заявляя о гуманитарной поддержке, стремятся как можно скорее вывезти зерно с Украины по ангажированным Евросоюзом так называемым „коридорам солидарности“, абсолютно не заботясь о том, что будет происходить в стране после опустошения украинских зернохранилищ», — заявил генерал.

Это происходит на фоне «не прекращающейся истерии „цивилизованного Запада“ и их лживых обвинений в адрес России в искусственном создании продовольственного кризиса в мире», добавил Мизинцев.

На Украине ждут дефицита гречки из-за прекращения российских поставок. Украинские власти активно распродают на экспорт зерновые и другие продовольственные товары, несмотря на неудачную посевную кампанию. Вопреки реальной угрозе дефицита внутри Украины, власти страны санкционировали вывоз зерна из хранилищ в порту Одессы.

До 24 февраля там хранилось более 200 тысяч тонн пшеницы. Теперь ее повезут через порты Рени и Измаил, а дальше в Европу по Дунаю. США и ЕС готовы помогать Украине только оружием и деньгами, которые оседают в карманах чиновников.