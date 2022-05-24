Из-за прекращения российских поставок на Украине ждут дефицита гречки. Хотя посевная кампания не удалась, украинские власти активно распродают на экспорт зерновые и другие продовольственные товары. США и Евросоюз готовы помогать Украине только оружием и деньгами, которые оседают в карманах чиновников.

Украину ждет дефицит гречки

Украину ждет острый дефицит гречки: она начала исчезать с прилавков, а та, что осталась, непременно начнет повышаться в цене. Пока килограмм крупы в украинских супермаркетах стоит от 70 до 125 гривен (от 134,52 до 240,21 рубля). Однако специалисты обещают рост цен еще как минимум на 20 гривен.

За год украинцы потребляют 10 тысяч тонн гречки. Местные фермеры не слишком охотно выращивают эту культуру, поэтому около половины крупы — экспорт из России. Однако с началом спецоперации РФ на Украине снабжение и посевным материалом, и обычной гречкой прекратилось, сообщил украинский канал ТСН.

В начале мая для предотвращения продовольственного кризиса правительство Украины ограничило экспорт гречки, риса и овса. Ранее в список вошли пшеница, кукуруза, мясо, яйца, подсолнечное масло, соль, сахар, рожь, просо и мясные субпродукты. Также были введены квоты на вывоз крупного рогатого скота.

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Правительство Украины не волнует голод

Вопреки реальной угрозе дефицита внутри самой Украины, ее власти санкционировали вывоз зерна из хранилищ в порту Одессы. До 24 февраля там хранилось более 200 тысяч тонн пшеницы. Теперь ее повезут через порты Рени и Измаил, а дальше в Европу по Дунаю.

Также стало известно, что во второй половине апреля появилось распоряжение вывезти из одесского порта и другие продовольственные товары. Груза набралось больше 10 тысяч контейнеров. Однако часть просто украли, остальное распродали на месте.

В Еврокомиссии заявили, что руководство ЕС делает все, чтобы помочь Украине экспортировать около 20 миллионов тонн зерна, скопившегося в хранилищах. ООН со своей стороны пообещала смягчить санкции и разрешить закупки калийных удобрений у России в обмен на доступ к черноморским портам.

При этом многие аналитики отмечают, что Запад совершенно не волнует риск голода на Украине. Не волнует это и власти, которые не собираются останавливать экспорт зерна и восстанавливать разворованные госрезервы. При этом, по мнению ООН, уже через год 90% населения Украины может оказаться за чертой бедности.

Возможно, украинское зерно стало расплатой за предоставленное Западом вооружение для ВСУ. Такую версию высказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что зерно вывозится очень активно — и по железной дороге, и баржами.

Европа перепродаст украинское зерно

Кандидат экономических наук, профессор РАНХиГС Юрий Юденков в разговоре с «360» заявил, что у украинских земледельцев не получится провести посевную. Страну ждет тотальный дефицит, поскольку Украина сейчас добровольно вывозит остатки пшеницы в Европу.

«А страны Европы закупаются на будущее, поскольку у них самих тоже сорвана посевная. Они не закупили вовремя необходимое количество удобрений и горюче-смазочных материалов. Поэтому у них будет забой скота и все вытекающие отсюда последствия», — сказал Юденков.

Он уточнил, что в прошлом году поставки украинского зерна в Европу были рекордными. Скорее всего, это было связано с планированием военных действий на Украине. Вывозили не только пшеницу, но и все остальные зерновые культуры.

«В этом году продолжается вывоз в Европу. Она будет как спекулировать относительно Африки этим зерном, так и подавать его еще в какие-то другие страны. То есть страны ЕС выиграют от всего этого», — пояснил профессор.

При этом он отметил, что угрозы голода на Украине можно не опасаться. Кроме того, в Европу уже выехали порядка пяти миллионов украинцев. Не исключено, что именно их, беженцев, и ждет недостаток продуктов. О местном населении позаботятся власти.

«США и Евросоюз будут помогать Украине только оружием и деньгами. Но, понятно, деньги достанутся аппарату Зеленского. А оружие будет разбомблено при доставке на передовую. Ленд-лиз — это условность, никто тушенку на Украину возить не будет», — заключил Юденков.

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Цены на мировом рынке поднимутся

Доктор экономических наук, профессор Леонид Холод рассказал «360», что на Украине весенний посев зерновых начинается в начале марта и заканчивается обычно до середины апреля. Если не уложиться в этот срок, надежда останется только на озимые, то есть на осень.

«Сельское хозяйство на Украине достаточно развито. Дефицитом у них самих вряд ли что-то станет. Однако сейчас там больше проблем с товародвижением: дороги, транспорт, логистика и так далее. Украина так же, как и Россия, США и Франция, являлась крупнейшим поставщиком зерновых», — напомнил Холод.

Он рассказал, что украинцы поставляли на мировой рынок 12% кукурузы, порядка 19% ячменя, около 12% зерна. Основной упор делался на кормовых культурах. Кроме того, Украина и Россия вместе поставляли порядка 75% подсолнечного масла, причем доля Украины там была побольше.

«Ну вот и считайте, если они не досеяли, если не уберут, если зависший объем никоим образом на мировой рынок не просочится, то вот это и дефицит. Собственно, на сегодняшний день вместе с недосевом и плохими видами на урожай он уже привел к повышению цен на мировом рынке», — объяснил экономист.

Решить проблему глобально можно

По его словам, угрозы всеобщего голода нет. Однако в некоторых странах по отдельным категориям он уже есть. Сейчас, по данным ООН, полтора миллиарда человек испытывают проблемы с продовольствием, то есть не могут питаться так, как хотели бы. Из них 250 миллионов человек находятся на грани голода.

«Если сегодняшний украинский объем не попадет к получателям, которым он был предназначен, этот текущий контракт, то плюс еще будет 100 миллионов. Из получившихся 350 миллионов часть будет откровенно за гранью голода. Уже прогнозируется и количество голодных смертей», — сказал Леонид Холод.

По его мнению, ООН стоило бы выделить группу товаров, совершенно необходимых для поддержания жизни, которые не могут ограничиваться в движении. Хлеб, минеральные удобрения, которые необходимы для производства этого хлеба, лекарства, готовое продовольствие в принципе не должны ограничиваться. Это было бы глобальным решением проблемы.