Более 8,7 миллиона жителей Украины голодают, включая 22,8% детей в возрасте до пяти лет. Об этом в своем заявлении сообщил Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

«Гуманитарная обстановка в подконтрольных киевским властям регионах стремительно ухудшается и приближается к критической. По данным Детского фонда ООН, на Украине голодают 8,7 миллиона человек, 22,8% детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания», — заявили в Минобороны.

При этом в оборонном ведомстве отметили, что страны Запада пытаются как можно быстрее вывезти зерно с Украины, крича о гуманитарной поддержке. Также в штабе сообщили, что боевики националистических формирований заминировали «Просянский элеватор» и размесили установки РСЗО на территории зернового комбината в ЛНР.

«Подобные действия украинских националистов копируют тактику „выжженной земли“, применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны и противоречат всем общепринятым нормам морали и принципам международного гуманитарного права», — подчеркнули в министерстве.

Несмотря на действия Украины, российская сторона продолжает открывать гуманитарные коридоры. С 08:00 по московскому времени 25 мая иностранные суда смогут безопасно покинуть Мариуполь. Российские военные откроют гуманитарный коридор в сторону Черного моря.