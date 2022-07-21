Захарова рассказала об ухудшении обстановки на Украине
Захарова рассказала о ежедневном ухудшении положения войск Украины
Западная концепция на Украине провалилась. Положение войск в зоне боевых действий становится хуже, усилились политические междоусобицы и борьба с инакомыслием. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщил ТАСС.
«Несмотря на помощь Запада, положение украинских вооруженных формирований в зоне боевых действий ухудшается с каждым днем», — сказала она.
Одновременно с провалами на поле боя во власти усилилась внутриполитическая турбулентность. Кроме того, киевский режим активизировал борьбу с инакомыслием. По словам Марии Захаровой, на примере Украины западная концепция в очередной раз провалилась. «Теория экспорта демократии» оказалась несостоятельной.
Она также назвала одиозными и агрессивными планы по уничтожению Черноморского флота и захвату Крыма. О подготовке такого наступления рассказал британским журналистам замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов.