Западная концепция на Украине провалилась. Положение войск в зоне боевых действий становится хуже, усилились политические междоусобицы и борьба с инакомыслием. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщил ТАСС.

«Несмотря на помощь Запада, положение украинских вооруженных формирований в зоне боевых действий ухудшается с каждым днем», — сказала она.

Одновременно с провалами на поле боя во власти усилилась внутриполитическая турбулентность. Кроме того, киевский режим активизировал борьбу с инакомыслием. По словам Марии Захаровой, на примере Украины западная концепция в очередной раз провалилась. «Теория экспорта демократии» оказалась несостоятельной.

Она также назвала одиозными и агрессивными планы по уничтожению Черноморского флота и захвату Крыма. О подготовке такого наступления рассказал британским журналистам замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов.