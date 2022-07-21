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    21 июля 2022, 12:56

    Захарова рассказала об ухудшении обстановки на Украине

    Захарова рассказала о ежедневном ухудшении положения войск Украины

    Екатерина Виславская

    Западная концепция на Украине провалилась. Положение войск в зоне боевых действий становится хуже, усилились политические междоусобицы и борьба с инакомыслием. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщил ТАСС.

    «Несмотря на помощь Запада, положение украинских вооруженных формирований в зоне боевых действий ухудшается с каждым днем», — сказала она.

    Одновременно с провалами на поле боя во власти усилилась внутриполитическая турбулентность. Кроме того, киевский режим активизировал борьбу с инакомыслием. По словам Марии Захаровой, на примере Украины западная концепция в очередной раз провалилась. «Теория экспорта демократии» оказалась несостоятельной.

    Она также назвала одиозными и агрессивными планы по уничтожению Черноморского флота и захвату Крыма. О подготовке такого наступления рассказал британским журналистам замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов.