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    21 июля 2022, 12:17

    МИД России высмеял планы Украины уничтожить Черноморский флот

    Представитель МИД Захарова назвала одиозными планы Украины уничтожить Черноморский флот

    Максим Зинкин

    Планы украинских властей по уничтожению Черноморского флота и возвращению Крымского полуострова являются одиозными и агрессивными. Такую оценку дала официальный представитель МИД России Мария Захарова, написал ТАСС.

    МИД России высмеял планы Украины уничтожить Черноморский флот

    По ее словам, не менее странными выглядят заявления главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о военном поражении России.

    «Кулеба отвергает даже вероятность переговоров с Россией и продолжает грезить мечтой о нашем поражении», — сказала Захарова.

    Ранее заместитель главы Министерства обороны Украины Владимир Гаврилов рассказал британским журналистам о планах ВСУ разгромить российский Черноморский флот и захватить Крым. По его словам, до этого войска накапливали вооружение от западных стран.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков расценил подобные заявления как претензию на российскую территорию и заявил, что они подтверждают правильность проведения специальной операции.