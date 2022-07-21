МИД России высмеял планы Украины уничтожить Черноморский флот

Планы украинских властей по уничтожению Черноморского флота и возвращению Крымского полуострова являются одиозными и агрессивными. Такую оценку дала официальный представитель МИД России Мария Захарова, написал ТАСС.

По ее словам, не менее странными выглядят заявления главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о военном поражении России.

«Кулеба отвергает даже вероятность переговоров с Россией и продолжает грезить мечтой о нашем поражении», — сказала Захарова.

Ранее заместитель главы Министерства обороны Украины Владимир Гаврилов рассказал британским журналистам о планах ВСУ разгромить российский Черноморский флот и захватить Крым. По его словам, до этого войска накапливали вооружение от западных стран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков расценил подобные заявления как претензию на российскую территорию и заявил, что они подтверждают правильность проведения специальной операции.