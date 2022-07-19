Притязания на территорию России и угрозы в адрес Черноморского флота подтвердили оправданность проведения на Украине спецоперации. Только так можно освободить страну, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», — сказал он.

В Кремле прокомментировали слова замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова. В интервью британским журналистам он объявил, что ВСУ при помощи иностранного оружия большей дальности атакуют Черноморский флот и захватят Крым. До этого войска наращивали вооружение и ждали военной помощи от западных стран.