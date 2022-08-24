Захарова назвала слова Зеленского о непричастности Украины к убийству Дугиной ложью

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о непричастности страны к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной — это очередная ложь. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Очередное звено в цепочке лжи. Но и это не видит Запад. Не потому, что не может видеть, а потому что киевский режим выполняет ровно то, что прописано было в этих самых западных методичках», — заявила она.

Представитель МИД напомнила, что на Украине многие годы действует сайт «Миротворец», публикующий персональные данные людей. И сейчас напротив страницы Дарьи Дугиной появилась пометка «ликвидирован».

«И после этого киевский режим говорит, что он не имеет никакого отношения, что он не занимается людьми, которые находятся вне территории Украины, которые не имеют гражданства Украины», — резюмировала Захарова.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа: в ее машине активировали взрывное устройство. Трагедия произошла на Можайском шоссе в Одинцовском городском округе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством девушки стоят украинские спецслужбы, а исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк. Дугину похоронили в Московской области 23 августа. Президент Владимир Путин наградил ее орденом Мужества посмертно.

Ранее посольство России в Вашингтоне высказало негодование в связи с русофобскими заявлениями Госдепартамента США про убийство Дугиной. Российские дипломаты отметили, что представители администрации президента США Джо Байдена не подвергли сомнению высказывания украинской стороны о непричастности к убийству Дугиной.