29 марта 2024, 00:33
«За Крокус, за наших!» Российские бойцы в зоне СВО решили отомстить за теракт
«РВ»: российские артиллеристы в зоне СВО наносят удары за теракт в «Крокусе»
Российские артиллеристы в зоне специальной военной операции наносят удары по противнику, мстя за жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом написал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
В видеоролике, выложенном на канале, российские бойцы заряжают орудия снарядами, на которых написано «Za Крокус».
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«За „Крокус“, за наших! Один снаряд зарядить», — приказал военный на видео.
Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил о причастности Украины к нападению на «Крокус Сити Холл». Он рассказал, что террористы пытались прорваться к границе с Украиной, где их бы встретили «как героев».
Бортников призвал признать Службу безопасности Украины террористической организацией. А главу ГУР Кирилла Буданова назвал законной целью для Вооруженных сил России.
Также Бортников заявил, что предварительные данные, которые криминалисты получили от задержанных террористов, подтвердили участие украинской стороны в организации преступления.
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Теракт в «Крокусе»
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