Спецоперация 29 марта 2024, 00:33 «За Крокус, за наших!» Российские бойцы в зоне СВО решили отомстить за теракт «РВ»: российские артиллеристы в зоне СВО наносят удары за теракт в «Крокусе» РИА «Новости»

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Российские артиллеристы в зоне специальной военной операции наносят удары по противнику, мстя за жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом написал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

В видеоролике, выложенном на канале, российские бойцы заряжают орудия снарядами, на которых написано «Za Крокус».

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«За „Крокус“, за наших! Один снаряд зарядить», — приказал военный на видео.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил о причастности Украины к нападению на «Крокус Сити Холл». Он рассказал, что террористы пытались прорваться к границе с Украиной, где их бы встретили «как героев».

Бортников призвал признать Службу безопасности Украины террористической организацией. А главу ГУР Кирилла Буданова назвал законной целью для Вооруженных сил России.

Также Бортников заявил, что предварительные данные, которые криминалисты получили от задержанных террористов, подтвердили участие украинской стороны в организации преступления.