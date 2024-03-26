Общество 26 марта 2024, 15:13 Бортников заявил о сохранении террористической угрозы в России Бортников: террористическая угроза в России сохраняется РИА «Новости»

Читать 360tv в

В настоящее время в России сохраняется риск террористической угрозы. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«Террористическая угроза в России сейчас сохраняется. Теракт в Crocus City Hall был призван расшатать ситуацию в России», — сказал он.

Реклама

Бортников заявил, что Службу безопасности Украины в России нужно признать террористической организацией.

«Глава ГУР Буданов является законной целью для вооруженных сил, как и все, кто совершают преступления против России», — подчеркнул директор ФСБ.

По словам Бортникова, принявших участие в теракте в Crocus City Hall хотели встретить на территории Украины «как героев».

Ранее директор ФСБ заявил, что следователи пока не установили заказчиков террористического акта в концертном зале, и пообещал, что они обязательно сделают это.