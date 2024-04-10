Спецоперация 10 апреля 2024, 01:52 Взрыв прозвучал в подконтрольном Украине Запорожье Рогов сообщил о взрыве в подконтрольном Украине Запорожье Pxhere

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Мощный взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

«Воздушную тревогу запустили после взрыва», — уточнил он.

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Рогов также пообещал позже поделиться подробностями.

Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницкой области Украины. До этого в регионе включили сирены.

До этого взрывы прогремели в Полтавской и в Днепропетровской (в городе Каменское) областях страны. Власти Полтавы позже сообщили о ракетном прилете, но без подробностей. Взрывы также раздались в Одесской области.