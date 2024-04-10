10 апреля 2024, 01:52
Взрыв прозвучал в подконтрольном Украине Запорожье
Рогов сообщил о взрыве в подконтрольном Украине Запорожье
Мощный взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.
«Воздушную тревогу запустили после взрыва», — уточнил он.
Реклама
Рогов также пообещал позже поделиться подробностями.
Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницкой области Украины. До этого в регионе включили сирены.
До этого взрывы прогремели в Полтавской и в Днепропетровской (в городе Каменское) областях страны. Власти Полтавы позже сообщили о ракетном прилете, но без подробностей. Взрывы также раздались в Одесской области.
Взрывы
ВСУ
Россия
Украина
Запорожье
Реклама
Реклама