Мир 19 декабря 2022, 06:56 Черное пятно. NASA показало обесточенную Украину из космоса NASA опубликовало спутниковый снимок оставшейся без света Украины после российских ударов NASA

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Масштабы ущерба Украине после массированного удара 16 декабря показали из космоса. NASA опубликовало на своем сайте спутниковый снимок обесточенной страны.

Фотографию сделали 17 декабря. Украину на ней почти не подсветили по сравнению с соседними странами. Небольшие вспышки отобразились только вдоль приграничных районов и местами на территории страны.

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Массированный удар ракетами большой дальности нанесли 16 декабря по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и энергетическим объектам, которые их обеспечивают, объявили в Минобороны России. Взрывы прогремели в Киевской, Полтавской, Днепропетровской и других областях Украины. Временно остановили работу киевского метрополитена, водоснабжения и отопления, энергетический холдинг ДТЭК предупредил об экстренных отключениях света.

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