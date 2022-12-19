Спецоперация 19 декабря 2022, 06:16 Воздушную тревогу объявили в Киеве Воздушную тревогу объявили 19 декабря в Киевской области и Киеве

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Жителей Киевской области предупредили об опасности и попросили спуститься в укрытия. Власти объявили воздушную тревогу в регионе и столице, сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram-канале.

«В Киеве продолжается воздушная тревога», — предупредили власти.

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Администрация написала об этом в 05:46 19 декабря, воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области в 02:56. Жителям посоветовали оставаться в укрытиях до новых указаний.

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В городе все еще слышат взрывы и видят в небе всполохи, рассказал Telegram-канал «Труха. Киев». Особенно громко — на правом берегу Днепра. Начался пожар, запах дыма почувствовали в разных районах города. Канал со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию рассказал, что ночью в городе сбили девять беспилотников.