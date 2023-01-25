25 января 2023, 19:34
Взрывы прогремели в подконтрольном Украине Запорожье
Telegram-канал «Общественные новости» сообщил о взрывах в подконтрольном Украине Запорожье
Взрывы прогремели в городе Запорожье, который находится под контролем Украины. Об этом сообщили местные СМИ.
«В Запорожье слышны звуки взрывов», — написал Telegram-канал «Общественные новости».
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Также издание сообщило о взрывах в Херсоне.
Ранее воздушную тревогу объявляли почти во всех регионах Украины. Утром 25 января сирены работали в Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Волынской, Винницкой, Черкасской, Тернопольской, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской и Черкасской областях страны.
Ранее появилась информация, что ВСУ готовятся к контрнаступлению в районе Запорожья и уже стягивают туда свои силы. В подконтрольной Украине части Запорожской области находится приблизительно 40 тысяч украинских военных. Как отметил врио губернатора региона Евгений Балицкий, это серьезные ресурсы, но российские войска готовы к встрече «незваных гостей».
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожье
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