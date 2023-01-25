Важное 25 января 2023, 10:18 Воздушную тревогу объявили по всей Украине «Воздушная тревога»: сигналы воздушной тревоги раздались по всей Украине

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Утром 25 января воздушная тревога началась в Киеве, Киевской, Полтавской, Хмельницкой и других областях Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Воздушная тревога».

«09:07 (10:07 — прим. ред.) Воздушная тревога в городе Киев. Следите за дальнейшими уведомлениями», — сказано в сообщении.

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В это же время и минуту спустя сирены услышали жители Киевской, Волынской, Винницкой, Черкасской, Тернопольской, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и других областей страны.

Россия в начале октября 2022 года стала наносить удары по объектам критической инфрастуктуры на Украине. Одна из целей этих действий — не дать доставить или затруднить передачу на украинскую территорию западного оружия. Российский посол в США Анатолий Антонов предупредил, что американские танки M1 Abrams в случае их поставок на Украину также могут быть уничтожены российскими силами.