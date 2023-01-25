Спецоперация 25 января 2023, 14:54 ВСУ подготовились к контрнаступлению на Запорожском направлении — власти региона Врио главы Запорожской области Балицкий: ВСУ готовят контрнаступление в районе Запорожья РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению в районе Запорожья и уже концентрируют там свои силы. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире канала «Россия 24».

«Мы эту ситуацию видим, понимаем и готовимся к встрече незваных гостей», — подчеркнул он.

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По словам Балицкого, ВС России обладают достаточными ресурсами для наступательных действий, но с учетом размера украинской группировки на Запорожском направлении «встречать противника лучше в обороне». В подконтрольной Украине части Запорожской области располагается группировка ВСУ численностью до 40 тысяч бойцов.

Российская армия сейчас занимает в Запорожье в основном серую зону и участки, стратегически важные для сдерживания противника.

Ранее стало известно, что ВС России взяли под контроль несколько населенных пунктов в Пологовском районе Запорожья. ВСУ собирались нанести удар в направлении Бердянска и Мелитополя, но их планы сорвали упреждающие действия российской армии.