Спецоперация 27 марта 2024, 19:14 Взрывы прогремели в подконтрольном Украине Запорожье Рогов: в подконтрольном Украине Запорожье раздались взрывы Pxhere

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Мощные взрывы прозвучали подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия мощных взрывов», — написал он.

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По словам Рогова, перед этим над городом заметили ракету, которая пролетела над мостами, соединяющими правый и левый берега Днепра. Также над местом одного из взрывов в небе поднялся высокий клуб дыма, добавил общественник.

На прошлой неделе пожар вспыхнул на Днепрогэс в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Российские военкоры сообщили о значительных повреждениях объекта.

Воздушную тревогу на территории Украины объявляли 22 марта. Взрывы звучали в Харьковской, Киевской и Одесской областях.