Спецоперация 30 декабря 2022, 01:03 Взрывы прогремели в подконтрольном Украине городе Запорожье — Рогов Член ВГА Запорожской области Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели три взрыва Unsplash

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В оккупированном Украиной городе Запорожье слышны взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, слышны взрывы. Мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах», — написал член военно-гражданской администрации Запорожской области.

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Рогов также сообщал о взрывах в Запорожье 27 декабря. В тот день горожане слышали два взрыва.

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Утром 29 декабря взрывы раздавались на территории подконтрольного Киеву города Запорожье. Воздушная тревога звучала в ряде регионов.

Украинская сторона заявила о тупике, в который зашла ситуация в зоне боевых действий. Начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ неспособны одержать победу на всех направлениях, поэтому ждут поддержку со стороны Запада.