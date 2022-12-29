Мир 29 декабря 2022, 07:29 Взрывы раздались в Запорожье — СМИ «Украина.ру»: в Запорожье раздались взрывы

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В Запорожье слышны звуки взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру». Подробностей пока нет.

На данный момент на подконтрольной Украине территории Запорожской области, Донецкой Народной Республики и Херсонской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревогу объявили в 12 украинских регионах.

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По данным местных СМИ, ночью взрывы также прогремели в Харькове и Краматорске. Издание «Страна.ua» рассказало также об артиллерийском огне в Днепропетровской области, взрывах в Херсоне, Курахово и Славянске Донецкой Народной Республики. Оповещения о воздушной тревоге тогда сработали в ряде регионов.

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По данным на 27 декабря, на Украине с февраля оказались повреждены около 700 объектов критической инфраструктуры, в том числе газопроводы, электроподстанции, мосты. После теракта на Крымском мосту в октябре ВС России начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ним объектам энергетической инфраструктуры Украины. Всех намеченных целей удается достичь.