29 декабря 2022, 07:29
Взрывы раздались в Запорожье — СМИ
«Украина.ру»: в Запорожье раздались взрывы
В Запорожье слышны звуки взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру». Подробностей пока нет.
На данный момент на подконтрольной Украине территории Запорожской области, Донецкой Народной Республики и Херсонской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревогу объявили в 12 украинских регионах.
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По данным местных СМИ, ночью взрывы также прогремели в Харькове и Краматорске. Издание «Страна.ua» рассказало также об артиллерийском огне в Днепропетровской области, взрывах в Херсоне, Курахово и Славянске Донецкой Народной Республики. Оповещения о воздушной тревоге тогда сработали в ряде регионов.
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По данным на 27 декабря, на Украине с февраля оказались повреждены около 700 объектов критической инфраструктуры, в том числе газопроводы, электроподстанции, мосты. После теракта на Крымском мосту в октябре ВС России начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ним объектам энергетической инфраструктуры Украины. Всех намеченных целей удается достичь.
Украина
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