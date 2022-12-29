Мир 29 декабря 2022, 15:33 Украина сообщила «о тупике в боевых действиях» Глава разведки Украины Буданов: ситуация в зоне боевых действий зашла в тупик

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Ситуация в зоне проведения спецоперации зашла в тупик, рассказал в интервью «Би-би-си» начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, ВСУ неспособны одержать победу на всех направлениях, поэтому ждут поддержку со стороны Запада.

Буданов заявил, что украинская армия испытывает нехватку ресурсов для продвижения вперед по многим направлениям.

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«Ситуация просто застопорилась. Мы не можем победить их (Россию — прим. ред.) по всем направлениям», — отметил глава разведки Минобороны Украины.

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Кирилл Буданов подчеркнул, что власти страны «с нетерпением» ждут новых поставок оружия. По его мнению, западное вооружение поможет бойцам ВСУ изменить ситуацию.

ВС России продолжают выполнение спецоперации. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о готовности выступить посредником в урегулировании украинского конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у властей Украины нет «мирного плана». Реализация такого документа должна учитывать нынешние реалии — в частности, вхождение в состав РФ новых регионов, добавил пресс-секретарь российского лидера.