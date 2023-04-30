30 апреля 2023, 23:14
Взрывы прогремели в Бердянске
Глава ВГА Рогов: два взрыва прогремели в Бердянске в разных частях города
Член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов сообщил о двух взрывах в Бердянске. В своем Telegram-канале он уточнил, что они произошли в разных частях города.
«В Бердянске громко! Сегодня около 22:10 в разных частях города были слышны два взрыва», — написал Рогов.
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В середине апреля в Бердянске задержали местного жителя, передававшего ВСУ места дислокации российских подразделений. Мужчина постоянно держал связь с ВСУ, передавал им информацию о местах расположения объектов инфраструктуры и нахождение российских военных.
Ранее сообщалось, что в районе Энергодара сбили украинский дрон со взрывчаткой. На беспилотнике находилось пять пластин с взрывчатым веществом весом 540 граммов каждая, что составляет 723 грамма в тротиловом эквиваленте.
Специальная военная операция РФ на Украине
Бердянск
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