Спецоперация 30 апреля 2023, 23:14 Взрывы прогремели в Бердянске Глава ВГА Рогов: два взрыва прогремели в Бердянске в разных частях города РИА «Новости»

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Член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов сообщил о двух взрывах в Бердянске. В своем Telegram-канале он уточнил, что они произошли в разных частях города.

«В Бердянске громко! Сегодня около 22:10 в разных частях города были слышны два взрыва», — написал Рогов.

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В середине апреля в Бердянске задержали местного жителя, передававшего ВСУ места дислокации российских подразделений. Мужчина постоянно держал связь с ВСУ, передавал им информацию о местах расположения объектов инфраструктуры и нахождение российских военных.

Ранее сообщалось, что в районе Энергодара сбили украинский дрон со взрывчаткой. На беспилотнике находилось пять пластин с взрывчатым веществом весом 540 граммов каждая, что составляет 723 грамма в тротиловом эквиваленте.