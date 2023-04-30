Происшествия 30 апреля 2023, 17:22 Украинский дрон со взрывчаткой сбили в районе Энергодара «Интерфакс»: в районе Энергодара сбили украинский беспилотник со взрывчаткой РИА «Новости»

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Украинский беспилотник со взрывчаткой сбили российские военные в районе города Энергодара Запорожской области. Об этом сообщил представитель региональных правоохранительных служб, его слова привел «Интерфакс».

«Военные зафиксировали и уничтожили летательный аппарат противника, оснащенный специальным контейнером для сброса пластин с взрывчатым веществом С4», — сказал собеседник агентства.

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Представитель силовых структур уточнил, что подобные разработки украинским боевикам поставляют из США.

«Всего на беспилотнике находилось пять таких пластин весом 540 граммов каждая, что составляет 723 грамма в тротиловом эквиваленте», — добавил он.

Кроме того, дрон нес на себе пять комплектов радиопередатчиков и пять детонаторов для дистанционного взрыва.

В Энергодаре находится Запорожская атомная электростанция, которая является самым крупным атомным объектом в Европе. Недавнюю миссию МАГАТЭ на АЭС в прессе назвали провалом.