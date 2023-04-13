Происшествия 13 апреля 2023, 12:54 Пособника украинских боевиков задержали в Бердянске Передававшего Украине координаты дислокации ВС России мужчину задержали в Бердянске РИА «Новости»

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Правоохранительные органы в Бердянске задержали местного жителя, передававшего Украине места дислокации российских подразделений. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Подозреваемый постоянно держал связь с украинскими спецслужбами, передавая им информацию о местах расположения объектов инфраструктуры и дислокации российских воинских подразделений.

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Ранее оперативники ФСБ по подозрению в шпионаже задержали в Херсонской области двух украинцев, они полностью признали свою вину.

На допросе задержанные признались, что пересылали в СБУ видеоматериалы с местоположением российской техники в регионе.

В феврале правоохранители в Запорожской области вскрыли схрон с боеприпасами ВСУ, обнаружив в здании гаражного кооператива гранаты, порох и тротиловые шашки. Полиция установила, что здание принадлежит одному из украинских боевиков.