Мир 21 февраля 2024, 21:46 Взрывы прогремели в Одесской области Unsplash

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Жители Одесской области услышали взрывы. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

Других подробностей пока не опубликовали. В Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях прозвучала сирена воздушной тревоги.

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Как рассказали подписчики Telegram-канала «Типичная Одесса», взрыв мог случиться в районе Сухого лимана. Официальные украинские мониторинговые каналы не подтвердили эту информацию.

Вчера утром, 20 февраля, воздушную тревогу объявили в Киеве. Жителей города призвали укрыться в безопасных местах. Сирены тревоги тогда звучали в Черниговской, Винницкой, Сумской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях. ВСУ заявили об угрозе использования баллистического вооружения. В ночь на 20 февраля взрывы прозвучали в Кременчуге и Днепре.