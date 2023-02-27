27 февраля 2023, 13:08
Взрыв дамбы в Артемовске со стороны ВСУ сочли медвежьей услугой
Врио главы ДНР Пушилин: из-за взрыва дамбы в Артемовске ВСУ могут попасть в окружение
Взрыв дамбы в Артемовске со стороны ВСУ сочли «медвежьей услугой», которая существенно не повлияет на продвижение российских частей. На это указал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы увидели суетливые, не совсем просчитанные действия, потому что оказать существенное влияние на продвижение наших подразделений в Артемовске [у них не получилось]», — сказал он.
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Для сконцентрированных в северной части города подразделений противника, по словам Пушилина, создаются сложности. Он обратил внимание, что взрыв дамбы в Артемовске — медвежья услуга, которая увеличивает шансы ВСУ попасть в окружение.
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В субботу, 25 февраля ВСУ подорвали дамбу на севере Артемовска, чтобы помешать продвижению войск России.
Следователи Следственного комитета России расследуют все обстоятельства происшедшего.
ДНР
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