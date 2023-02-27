Спецоперация 27 февраля 2023, 13:08 Взрыв дамбы в Артемовске со стороны ВСУ сочли медвежьей услугой Врио главы ДНР Пушилин: из-за взрыва дамбы в Артемовске ВСУ могут попасть в окружение РИА «Новости»

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Взрыв дамбы в Артемовске со стороны ВСУ сочли «медвежьей услугой», которая существенно не повлияет на продвижение российских частей. На это указал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы увидели суетливые, не совсем просчитанные действия, потому что оказать существенное влияние на продвижение наших подразделений в Артемовске [у них не получилось]», — сказал он.

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Для сконцентрированных в северной части города подразделений противника, по словам Пушилина, создаются сложности. Он обратил внимание, что взрыв дамбы в Артемовске — медвежья услуга, которая увеличивает шансы ВСУ попасть в окружение.

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В субботу, 25 февраля ВСУ подорвали дамбу на севере Артемовска, чтобы помешать продвижению войск России.

Следователи Следственного комитета России расследуют все обстоятельства происшедшего.