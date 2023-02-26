Происшествия 26 февраля 2023, 11:36 СК начал расследовать подрыв дамбы на водохранилище в Артемовске СК установит обстоятельства подрыва дамбы украинскими боевиками в Артемовске Telegram

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Следователи Следственного комитета России расследуют подрыв дамбы в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», совершенный украинскими боевиками. Об этом информировала пресс-служба СК в Telegram-канале.

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«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

В пресс-службе СКР отметили, что местные жители сообщают о затоплениях частных домов и подвалов, где люди прятались от обстрелов. По версии следователей, ВСУ хотели «создать неприемлемые условия для мирного населения».

Накануне появилась информация о том, что украинские военнослужащие подорвали дамбу на севере Артемовска, чтобы помешать дальнейшему продвижению ВС России. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин констатировал, что ВСУ «делают все для замедления продвижения „Вагнера“». При этом к вчерашнему вечеру российским бойцам оставалось пройти до центра Артемовска меньше двух километров.