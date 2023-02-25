Спецоперация 25 февраля 2023, 19:00 ВСУ подорвали дамбу на севере Артемовска, чтобы помешать продвижению ВС России Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: ВСУ делают все для замедления продвижения вагнеровцев Telegram

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ВСУ подорвали дамбу в северной части Артемовска, чтобы замедлить продвижение российской армии, и вода идет в район Ступки. Информация об этом появилась в соцсетях и СМИ, ее прокомментировал в Telegram-канале глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Сообщается о подрыве украинцами переливного водосброса дамбы в южной части Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.). Украинцы делают все для замедления продвижения „Вагнера“», — написал он.

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Пригожин добавил, что сейчас ЧВК теснит противника возле дамбы в районе 2-го переулка Гоголя.

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Как отметило издание «Военное обозрение», температура сейчас плюсовая, поэтому вода может не замерзнуть, а затопить окрестности, где остаются мирные жители.

Telegram-канал «Оркестр Вагнера / Wagner» отметил, что украинцы «делают все для замедления ЧВК „Вагнер“», но вагнеровцы движутся в сторону Завода цветных металлов.

ВСУ несут большие потери под Артемовском и Угледаром, рассказал ранее советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.