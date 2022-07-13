ВСУ за сутки выпустили по Стаханову и Луганску 15 ракет HIMARS

Вооруженные силы Украины использовали 15 ракет РСЗО HIMARS для атаки по Стаханову и Луганску, в том числе снаряды семейства AFOM. Два человека погибли, столько же пострадали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

За сутки представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня зафиксировало два обстрела по двум населенным пунктам. Украинские войска выпустили в 08:00 12 июля по Стаханову со стороны Соледара шесть ракет.

Погибли два человека, столько же были ранены. Выбиты окна 11 многоэтажек, детского сада «Сказка» и Стахановской специализированной школы № 10.

В 23:35 из Артемовска выпустили по Луганску девять ракет. Данные о пострадавших уточняются. Специалисты выяснили, что националисты применили ракеты HIMARS семейства AFOM с дальностью стрельбы от 140 до 300 километров. Эти РСЗО им поставили американцы.