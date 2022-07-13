ВСУ выпустили по Луганску 9 ракет из РСЗО HIMARS

Украинские солдаты выпустили по Луганску девять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, полученной из США. Об этом в Telegram сообщили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Взрывы раздались возле села Александровка и поселка Металлист. К северу от столицы ЛНР произошел пожар. Информации о возможных жертвах и разрушениях нет.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 23:35 с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Луганск с применением РСЗО HIMARS (девять ракет)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о сбитой над поселком Юбилейный ракеты «Точка-У». Жители Луганска наблюдали зарево в ночном небе. Также обстрелам со стороны ВСУ подверглась Макеевка в ДНР.