ВСУ за ночь трижды обстреляли Каховскую ГЭС

Вооруженные силы Украины в ночь на понедельник нанесли еще три ракетных удара по Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации района Владимир Леонтьев.

«Еще три ракетных удара. ГЭС — основная цель», — процитировал Леонтьева ТАСС.

По его словам, информации о жертвах нет.

На минувшей неделе, 27 августа, ВСУ в очередной раз ударили по Новой Каховке в Херсонской области, большую часть украинских ракет сбила российская система противовоздушной обороны.

Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают Новую Каховку. Так, 21 августа украинские военные предприняли очередную попытку нанести удар по муниципалитету и расположенной там гидроэлектростанции. Все выпущенные ВСУ снаряды перехватила система ПВО, тогда удалось сбить около 15 ракет. Все снаряды были нацелены на ГЭС.

Девять человек пострадали при ударе ВСУ по Энергодару 29 августа. У одного из тяжелораненых сложная травма ноги, у женщины ранение в грудь и пневмоторакс. Около 40 автомобилей получили повреждения осколками, 25 машин полностью сгорели. В большинстве квартир были выбиты рамы и стекла, повреждена теплоцентраль.