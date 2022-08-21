Система ПВО перехватила выпущенные по Новой Каховке снаряды ВСУ

Украинские боевики предприняли очередную попытку нанести удар по Новой Каховке в Херсонской области и расположенной там гидроэлектростанции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Каховского района Владимира Леонтьева.

Он подчеркнул, что все выпущенные ВСУ снаряды перехватила в воздухе система противовоздушной обороны. По его подсчетам, удалось сбить около 15 боеприпасов.

«Сбивали в небе. Над Днепром, за Днепром. ПВО работала очень мощно. На ГЭС, на Новую Каховку все летело», — заявил Леонтьев.

В пресс-службе военно-гражданской администрации подчеркнули, что разрушений в городе и на станции не зафиксировали.

Российские войска освободили Херсонскую область в середине марта. Но украинские войска наносят удары, разрушая гражданскую инфраструктуру. В середине июля снаряд повредил магистральный трубопровод. В результате без газоснабжения остались жители Бериславского района.

Основными целями ударов ВСУ стали Каховская гидроэлектростанция и расположенный рядом с ней мост. В результате разрыва снарядов переправа получила серьезные разрушения. Но дамба не пострадала.