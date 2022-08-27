Российская ПВО сбила большую часть ракет, выпущенных ВСУ по Новой Каховке

ВСУ в очередной раз ударили по Новой Каховке в Херсонской области, большую часть украинских ракет сбила российская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Леонтьев.

«Да, опять ракетный удар. Значительное количество ракет уничтожено ПВО. По разрушениям пока информации нет», — рассказал Леонтьев, отвечая на вопрос о взрывах в городе.

ВСУ регулярно обстреливают Новую Каховку. На прошлой неделе 21 августа украинские военные предприняли очередную попытку нанести удар по муниципалитету и расположенной там гидроэлектростанции. Все выпущенные ВСУ снаряды перехватила система противовоздушной обороны, тогда удалось сбить около 15 ракет. Леонтьев отметил, что все снаряды летели на ГЭС.

Все дети школьного возраста обязательно приступят к учебе 1 сентября, заявил глава ВГА региона. В городе Новая Каховка заработают семь школ, к новому учебному году готовы два детских сада и специальные учебные заведения, отметил Леонтьев.