Несколько мощных взрывов прогремели в Луганске

Жители Луганска стали свидетелями серии мощных взрывов. В ночном небе столицы Луганской Народной Республики появилось зарево.

По предварительным данным, ракету «Точка-У» сбили над поселком Юбилейный, входящим в состав Луганска, сообщает «ЛуганскИнформЦентр». Как минимум четыре зенитные ракетные ракеты были запущены по воздушным целям к западу от Луганска.

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В ночь на 12 июля украинские военные нанесли удар по Новой Каховке. По данным военно-гражданской администрации (ВГА), погибли как минимум семь человек, десятки получили ранения.

ВСУ применили американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые недавно получили от США. В ВГА считают это преступлением против мирных жителей.