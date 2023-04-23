Спецоперация 23 апреля 2023, 19:30 ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО СЦКК: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет РСЗО freepik.com

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером в воскресенье, 23 апреля, выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Удар был нанесен в 17:50 из населенного пункта Красногоровка. Украинские войска продолжили обстрел, выпустив по Киевскому и Куйбышевскому районам за 45 минут в общей сложности 33 снаряда из РСЗО, а также натовского образца.

Реклама

ВСУ начали обстреливать Донецк с утра воскресенья. Под удар попали Киевский, Кировский и Петровский районы города. Кроме того, под огонь противника попал поселок Зайцево, по нему ВСУ выпустили семь ракет калибра 155 миллиметров. Также оказалась под обстрелом Макеевка.

По данным СЦКК, при обстреле Советского района Макеевки со стороны ВСУ две женщины погибли, одна пострадала. В Куйбышевском районе Донецка на территории кладбища при подрыве на мине «Лепесток» ранения получил 51-летний мужчина.