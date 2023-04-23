Спецоперация 23 апреля 2023, 08:00 Украинские войска дважды за 20 минут обстреляли Донецк СЦКК: ВСУ в течение 20 минут дважды обстреляли Кировский район Донецка РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины утром в воскресенье, 23 апреля, дважды в течение 20 минут обстреляли Донецк из ствольной артиллерии натовского калибра 155 миллиметров. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Оба раза под удар украинских войск попал Кировский район. В 06:30 ВСУ выпустили по нему пять ракет, в 06:50 — еще четыре снаряда. Обстрел велся из населенных пунктов Галицыновка и Нетайлово.

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Массированный огонь по Донецку продолжился и после 07:00. Украинские войска выпустили по городу еще 14 ракет калибра 155 миллиметров. Удары пришлись на Петровский и Кировский районы. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Украинские военные 22 апреля обстреляли Донецк 12 раз. В общей сложности по Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому и Петровскому районам города было выпущено 45 снарядов натовского калибра. Они повредили дома частного сектора и здание школы.