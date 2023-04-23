Происшествия 23 апреля 2023, 15:41 Две женщины погибли во время обстрела Макеевки ДНР в СЦКК: две женщины погибли в результате обстрела Макеевки, еще одна пострадала

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Две женщины погибли, еще одна пострадала при обстреле Советского района Макеевки со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Погибшим женщинам было 30 и 38 лет. Пострадала 39-летняя жительница.

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«Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — добавили в представительстве.

В Куйбышевском районе Донецка на территории кладбища на мине «Лепесток» подорвался 51-летний мужчина. Он получил ранения.

«По состоянию на 23 апреля зарегистрировано 112 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 10 детей, на минах ПФМ-1 „Лепесток“. Трое из пострадавших в результате ранения скончались», — написали в Telegram-канале.

Ранее «360» писал, что украинские войска нанесли массированный удар из «Града» по Донецку: Киевскому и Кировскому районам. Было выпущено 20 ракет.

В этот же день ВСУ обстреляли несколько сел под Белгородом. Никто из людей не пострадал, но были разрушены дом и хозяйственные постройки.