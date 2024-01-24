Мир 24 января 2024, 09:13 Украинские боевики раскритиковали качество американских БМП Bradley CNN: ВСУ пожаловались на непригодность БМП Bradley в зимних условиях Sgt. Lianne Hirano/Keystone Press Agency/globallookpress

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Поставленные Украине американские боевые машины пехоты Bradley плохо показали себя в зимних условиях. Об этом сообщило издание CNN.

Боевики ВСУ пожаловались журналистам, что БПМ «не выдерживают суровую украинскую зиму». По их словам, военная техника часто находится в плохом состоянии — многие машины получили повреждения в боях в зоне СВО. Военные также добавили, что США поставляют украинским войскам старые БМП, нуждающиеся в ремонте.

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«На фронте количество американских Bradley ограничено», — указали в издании.

Ранее начальник инженерных войск российской армии генерал-лейтенант Юрий Ставицкий заявил, что украинские военные в ходе летнего контрнаступления лишились более 180 единиц военной техники. В их число вошли западные БМП Bradley и танки Leopard. Ставицкий отметил, что за весь период СВО боевики потеряли более 500 единиц техники.

Журналисты Asia Times рассказали, что ВСУ приходится прятать от боевых действий американские Abrams, так как их осталось совсем мало. По информации издания, в украинской армии больше нет танков Leopard 2, находящихся в рабочем состоянии.