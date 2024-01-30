Мир 30 января 2024, 23:21 ВСУ потеряли большую часть немецких танков Leopard 2 MWM: ВСУ потеряли на поле боя большинство танков Leopard 2 РИА «Новости»

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Российские войска вывели из строя большую часть немецких танков Leopard 2, которые Германия поставила ВСУ. Об этом сообщил американский журнал Military Watch Magazine.

По данным издания, более четверти танков полностью уничтожено, а остальные повреждены настолько, что украинская армия не в состоянии их отремонтировать. По мнению журналистов, ВСУ отвели американские танки M1 Abrams подальше от линии боевого соприкосновения.

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Журналисты добавили, что немецкие танки на Украине продемонстрировали проблемы с уровнем броневой защиты и сложностью технического обслуживания. Кроме того, они, в отличие от российских Т-80, плохо справлялись с зимней грязью.

В сентябре прошлого года Герой России полковник Рустам Сайфуллин рассказал об уязвимости Leopard. По словам военнослужащего, немецкие танки «прекрасно горят» и разлетаются на противотанковых минах.