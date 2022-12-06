06 декабря 2022, 09:38
ВСУ возобновили казни военнослужащих за неподчинение приказам
Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о случаях расстрелов в рядах ВСУ за неподчинение приказам
Командование украинской армии вновь вернуло практику расстрелов своих военнослужащих за неподчинение приказов. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
«За неисполнение и неподчинение приказам в рядах украинской армии возобновлена практика казни», — рассказал он.
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Марочко уточнил, что разведка ЛНР выявила случаи расстрелов после вынесения приговора военно-полевым трибуном в населенных пунктах Сватово, Кременная, Северск и Артемовск.
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В ноябре Минобороны сообщало, что боевики одного из украинских нацбатов расстреляли пятерых сослуживцев с целью устрашения собственных коллег.
Заместитель президента Российской академии артиллерийских и ракетных наук Константин Сивков заявлял «360», что расстрелы стали нормой для украинских вооруженных формирований. Он напомнил, что о фактах расправ было известно еще в 2014 году.
Также Сивков подчеркнул, что основную массу украинских призывников ведут в бой заградотряды из иностранных наемников.
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