Спецоперация 06 декабря 2022, 09:38 ВСУ возобновили казни военнослужащих за неподчинение приказам Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о случаях расстрелов в рядах ВСУ за неподчинение приказам Министерство обороны Украины

Читать 360tv в

Командование украинской армии вновь вернуло практику расстрелов своих военнослужащих за неподчинение приказов. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«За неисполнение и неподчинение приказам в рядах украинской армии возобновлена практика казни», — рассказал он.

Реклама

Марочко уточнил, что разведка ЛНР выявила случаи расстрелов после вынесения приговора военно-полевым трибуном в населенных пунктах Сватово, Кременная, Северск и Артемовск.

Реклама

В ноябре Минобороны сообщало, что боевики одного из украинских нацбатов расстреляли пятерых сослуживцев с целью устрашения собственных коллег.

Заместитель президента Российской академии артиллерийских и ракетных наук Константин Сивков заявлял «360», что расстрелы стали нормой для украинских вооруженных формирований. Он напомнил, что о фактах расправ было известно еще в 2014 году.

Также Сивков подчеркнул, что основную массу украинских призывников ведут в бой заградотряды из иностранных наемников.