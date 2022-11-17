Эксклюзив 17 ноября 2022, 16:17 Резервисты ВСУ на Лисичанском направлении отказались выполнять приказ Минобороны: боевики нацбата ВСУ расстреляли пятерых украинских солдат для устрашения Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Украинские резервисты на Лисичанском направлении отказались выполнять приказ. Пятерых из них расстреляли для устрашения боевики нацистского батальона. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Сообщается, что из-за высоких потерь, низкого морального духа и тяжелого психологического состояния резервисты из подразделения 81-й аэромобильной бригады вооруженных сил Украины в населенном пункте Белогоровка Луганской Народной Республики отказались подчиняться командованию и выполнять боевые задачи.

Реклама

В результате туда для наведения порядка направили нацбатальон, его боевики для устрашения солдат бригады перед строем расстреляли пятерых военнослужащих.

Реклама

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области ранения получила 11-летняя школьница. Снаряд попал в жилой дом. Постоянный представитель России при ООН Василий Небезня заявил, что снаряды украинских систем ПВО часто попадают по жилым домам. ВСУ пытаются выдать последствия таких ударов за работу якобы российских военных.