ВСУ в течение дня выпустили по ЛНР 20 снарядов из «Града»

Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня зафиксировало за сутки 16 июня два обстрела со стороны ВСУ. Судя по сводке, территорию республики обстреляли из «Градов», а также по ней выпустили одну ракету «Точка-У».

Под удар попали населенные пункты Кременная и Красный Луч. Из БМ-21 «Град» выпущено 20 снарядов.

«Дополнительная информация о повреждениях и пострадавших уточняется», — добавили в представительстве ЛНР в СЦКК.

В результате удара «Точкой-У» по Красному Лучу на местном заводе радиоэлектроники заполыхал пожар. Снаряды начали рваться, осколки разлетались по городу, выбивали стекла домов и повреждали автомобили. Кроме того, пожар перекинулся на постройки, расположенные вблизи завода.

В тот же день стало известно, что российские средства ПВО перехватили ракету «Точка-У» в районе ЛНР. Кроме того, в ЛНР и ДНР, а также Харьковской и Хеерсонской областях удалось перехватить 21 реактивный снаряд «Урагана».