Средства ПВО России перехватили ракету «Точка-У» в районе ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также силам ВС РФ удалось перехватить 21 реактивный снаряд «Урагана» в Харьковской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.

Конашенков добавил, что ракетные войска и артиллерия уничтожили свыше 200 националистов и машину реактивной системы залпового огня «Град». ВКС РФ высокоточными ракетами ударили по двум пунктам управления ВСУ и станции РЭБ в Харьковской области.

Российская авиация уничтожила три пункта управления, один пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ. Кроме того, за сутки авиация уничтожила один украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» и более 280 националистов.