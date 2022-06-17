Украинские военные ударили «Точкой-У» по Красному Лучу в ЛНР

Украинские военные нанесли удар ракетами «Точка-У» по городу Красный Луч в Луганской Народной Республике. В результате возник пожар на местном заводе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале посол Луганска в Москве Родион Мирошник.

«По Красному Лучу нанесли удар „Точкой-У“. В 18:30 с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Красный Луч с применением тактического ракетного комплекса „Точка-У“. Одна ракета», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным РИА «Новости», пожар произошел на заводе радиоэлектроники. Из-за этого начали рваться снаряды, а осколки разлетались по всему городу. В некоторых местах выбиты стекла, повреждены автомобили.

Также огонь перекинулся на соседние с заводом постройки.

Ранее сообщалось, что средства ПВО России перехватили ракету «Точка-У» в районе ЛНР. Также силам ВС РФ удалось перехватить 21 реактивный снаряд «Урагана» в Харьковской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.