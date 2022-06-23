ВСУ в котлах, но Зеленскому все равно

На Украине произошел серьезный раскол между политическим и военным руководством из-за расхождения в позиции относительно отступления ВСУ. Военное начальство настаивает на отступлении на ряде направлений, чтобы не оказаться в котлах, тогда как президент страны Владимир Зеленский считает иначе и боится политического удара по его персоне. А это повлечет потерю поддержки Запада, заявил «360» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Украинские военные оказались в окружении в Горском и Золотом. Кроме того, на заводе «Азот» блокирована группировка ВСУ. Так что там два котла сейчас имеется. В общей сложности в этих двух котлах находятся около трех-четырех тысяч человек. Смысл окружения очень прост — это изоляция всех видов снабжения. Во-вторых, это возможность простреливать всю территорию, на которой находятся окруженные войска противника, и, конечно же, это тяжелейшее моральное состояние противника, обусловленное тем, что ни раненых, ни больных вывести из этих котлов невозможно — они все обречены на сдачу в плен.

К тому же если не будет прорыва окружения, у них очень быстро заканчиваются боеприпасы и сопротивление становится невозможно. Вот главные причины, по которым стараются всегда классическим способом взять противника в окружение с дальнейшим пленением или уничтожением войск.

Страх Зеленского

Мы можем наблюдать проявление столкновения интересов высшего политического руководства Украины и военной необходимости. На этой почве возник серьезный конфликт между главнокомандующим ВСУ Залужным и верховным главнокомандующим президентом Украины Владимиром Зеленским. Залужный давно хотел вывести войска окруженные, которые обречены на уничтожение в районе Донбасса, чтобы создать линию обороны по правому берегу Днепра и организовывать сопротивление в других городах, в том же Днепропетровске, Полтаве. А не дожидаться, пока будут уничтожены войска, которые там находятся. То есть хотел, следуя военной логике, вывести войска из окружения.

Источник фото: официальный сайт президента Украины

Но при этом Владимир Зеленский придерживается другого принципа. Во-первых, вывод войск для него из этих котлов будет означать потери огромных территорий, а это сильнейший политический удар по нему. То есть он полагает, что в этом случае западные страны потеряют доверие к ВСУ как к силе, которая способна оказывать сопротивление, и перестанут поставлять вооружение и военную технику.

США хотят и дальше тянуть время

Кроме того, нельзя забывать, что Зеленский находится под прямым управлением Соединенных Штатов и США заинтересованы в максимальном затягивании конфликта и нанесении Донецкой и Луганской областям максимального материального ущерба. А значит, ему надо вести максимально долго боевые действия в этом регионе. Поэтому под действием совокупности этих политических факторов Зеленский запрещает выводить эти войска, в том числе и на бригадном уровне.

Источник фото: РИА «Новости»

Та гаубица М-777 (которую США передали ВСУ — прим. ред.) была разработана в 2007 году, наша аналогичная по характеристикам гаубица «Мста-Б» была разработана и принята на вооружение в 1982 году. Разница, как видите, ровно в четверть века. Но главное достоинство этой американской гаубицы в том, что она легкая и весит 4,5 тонны, а наша весит семь тонн, то есть 25 лет разницы в возрасте сказывается.

Естественно, американцы не поставляют туда аппаратуру, которая может попасть в руки наших войск и потом против нее могут быть разработаны средства противодействия. То есть эта аппаратура в первую очередь для управления огнем, этими гаубицами с использованием внешних источников целеуказания.

Но, как выяснилось, у этих американских гаубиц очень маленький ресурс ствола. Легкость установки — да, это плюс, но пришлось пожертвовать ресурсом ствола. И сейчас значительная часть этих гаубиц уже вышла из строя, потому что уже пора менять ствол.