Михаил Онуфриенко: российские войска окружили боевиков ВСУ на заводе «Азот»

Российские военные продолжают окружать группировки ВСУ и зачищать территории. Украинские боевики оказались в безвыходном положении на заводе «Азот», причем дела плохи не только у них. Ситуацию на фронтах специально для «360» разобрал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — прямая речь собеседника «360».

В Харьковской области провалилась очередная попытка наведения понтонного моста через Северский Донец. Это, наверняка, не тот мост, который они пытались навести на прошлой неделе, но один из многочисленных мостов, который наводили месяц с лишним в попытке создать достаточно крупную группировку в лесном массиве западнее Изюма для того, чтобы нанести удар во фланг нашим войскам.

Диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) переправлять, безусловно, получается, но никакой крупной группировки туда доставить не удается. Техника, которая доставляется, уничтожается в районе переправы.

Северодонецк и Лисичанск

А что касается граничащей с Россией северной части Харьковской области, то здесь линия фронта в последние дни остается без изменений. Она протянулась от Русской Лозовой до Старого Салтова, за который сейчас идут бои. Но они идут уже больше недели.

Источник фото: телеканал «360»

Что касается событий, которые разворачиваются вокруг северодонецкого и лисичанского укрепрайона, то здесь давно сформировался полукотел в Горском и Золотом. Это крупный укрепрайон, который препятствовал выходу наших войск с юга к Лисичанску. Но сейчас, и это подтвердил генштаб и вооруженных сил хунты, российские войска обстреливают Мирную Долину и Белую Гору. Бела Гора вообще является пригородом Лисичанска, а Мирная Долина находится чуть западнее и физически замыкает ту группировку, которая находится в Горском и Золотом.

Северск

Дела плохи не только у этой группировки. Сегодня появилось совершенно паническое заявление представителя одного из подразделений 101-й бригады, которая дислоцирована в Северске. За Северск никаких боев не было, инфраструктура практически не повреждалась в ходе авиационных или ракетных ударов. Тем не менее представитель 101-й бригады жалуется на то, что командование их бросило, вооружения нет, артиллерии нет, ничего нет.

Источник фото: РИА «Новости»

Они и не против бы воевать, но требуют давно ротации. Причем, это очень убедительно, наверное, они увидели карту этого района, которую показал кто-то из нас. На ней четко видно, что Северск станет следующим после Лисичанска. Понимая это, они предпочитают ретироваться, то есть провести экстракцию. Судя по всему их желание не удовлетворят.

Ситуация на «Азоте»

Что касается самого Северодонецка, то назначенный из Киева глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил сегодня, что группировка ВСУ на заводе «Азот» находится в окружении. Им пытаются доставлять продукты на резиновых лодках через Северский Донецк, но для нескольких тысяч ртов это капля в море, потому что река простреливается и никаких шансов нет. В достаточном количестве продовольствие они не получат.

Что касается нашей группировки, которая наступала от Изюма на Славянск, то здесь без изменений. Бои идут в районе Краснополья, Долины и Богородичного. Наши войска пока еще не вышли к трассе непосредственно к Славянску.

Остров Змеиный

Вчера на рассвете был атакован остров Змеиный. Где-то в 04:00 начался налет чуть ли не полутора десятка различных беспилотных летательных аппаратов. Прилетели четыре ракеты «Точка-У», была сделана пара залпов кассетниками «Ураганов», но как-то не срослось. Насыщенный средствами ПВО остров успешно отбился, уничтожив 13 БПЛА, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы «Ураган».

Источник фото: телеканал «360»

Ответным огнем прошлись по аэродрому Школьный, по гаубицам, расположенным в Одесской области, и по пусковым установкам системы «Ураган». В Киеве явно с этим не смирились. Для того, чтобы получить хоть какую-то победу, ударили по буровым платформам «Черноморнефтегаза». В результате 94 человека оттуда эвакуировали, включая двух-трех раненых. Семь человек пропали без вести, их до сих пор не нашли.

На остальных участках фронта никаких видимых изменений не произошло. Проходят артиллерийско-ракетные дуэли всегда с подавляющем преимуществом нашей артиллерии.

Дефицит газа в Европе

Напоследок новость с экономического фронта. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала хороший совет всем европейцам, как им пережить отказ от русского газа. Оказывается, если снизить на два-три градуса температуру во всех помещениях Евросоюза, то можно отказаться от поставок газа по «Северному потоку».

Она, правда, забывает, что и без сокращения этих поставок цены на газ в Европе составляют 1450 долларов, поэтому совет неумелый. К тому же в Германии, Франции и Великобритании давно привыкли экономить на отоплении. Там по ночам выключают отопление, а теперь народу придется спать в шубах. Но это уже проблемы европейцев.