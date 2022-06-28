ВСУ устроили провокацию в Кременчуге для сомневающейся Европы

Провокация, которую ВСУ устроили в Кременчуге, направлена на сомневающиеся в целесообразности поддержки Украины страны. Об этом «360» заявил политолог, гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Далее — прямая речь.

«Ужасные русские»

Провокацию в Кременчуге можно связать с саммитами G7 и НАТО. Лучший способ давить на союзников — именно такие истории. Тем более единства в «Большой семерке» нет.

Континентальные европейские страны совсем не горят желанием эту историю продолжать, но признаться в этом им трудно. Тем более когда звучит, что «ужасная Россия опять кого-то убила, сожгла, уничтожила, а вы думаете помириться с этими ужасными русскими людьми и хотите мировую войну».

Эта история рассчитана на немцев, французов и итальянцев. Провокации делают не для нас, не для украинцев и даже не для американских граждан. Их организуют для давления на союзников Дмитрий Журавлев.

Континентальная Европа медленно, с диким скрипом начинает приходить в себя и задавать вопросы: почему? зачем мы это делаем? нужно ли это делать? Для того чтобы она таких вопросов не задавала, особенно на саммите «Большой семерки», нужен был Кременчуг.

Видите, например, «золотую» тему не удалось продавить. Немцы против. А если бы произошла еще пара провокаций, может быть, и не были бы против. Потому что ну как можно не бороться с «ужасными убийцами из Москвы»?

Влияние Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его коллега из Канады Джастин Трюдо сделали громкие заявления. В «Большой семерке» не удалось принять радикальное решение, так как континентальные государства против. Они громко не высказываются, а занимаются мелким саботажем — медленно, но верно не выполняют договоренности по пополнению оружия и другим вопросам.

Но это действительно не то, чего хочет Великобритания. Англичане увидели в украинской теме возможность вернуть британское влияние на континенте, создать новое пробританское объединение стран, которое позволило бы им стать лидерами Европы.

Внутренняя политика Трюдо

В Канаде немного другая ситуация. Она не знает, что происходит в Европе, никогда не знала и, честно говоря, не сильно этим интересуется. С другой стороны, там огромная украинская диаспора, поэтому Трюдо занимается внутренней политикой, а не внешней. Его задача — объяснить украинским избирателям, почему он еще не загрыз Путина сам. Нужно сделать это, показать, и тогда тебя выберут.

Задачи разные, метод один и тот же. И Трюдо, и Джонсону нужна более радикальная позиция. Они не смогли добиться ее от «Большой семерки» и высказали сами.