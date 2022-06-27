«Много несостыковок». Полянский сравнил ситуацию в Кременчуге с провокацией в Буче

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сравнил ситуацию с торговым центром в Кременчуге с провокацией в Буче. По его мнению, там имеется много бросающихся в глаза несостыковок. Об этом дипломат написал в своем аккаунте в Twitter.

«Похоже, что мы имеем дело с новой украинской провокацией в стиле Бучи. Необходимо подождать заявления нашего Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза несостыковок», — отметил Полянский.

По его мнению, такая ситуация — это именно то, что нужно Киеву, «чтобы удерживать внимание на Украине перед саммитом НАТО».

Ранее стало известно о том, что в Кременчуге загорелся торговый центр на площади более 10 тысяч квадратных метров. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в здание попали ракеты, когда там находилось более тысячи человек. Официального подтверждения этому нет.